Madonna: Beamte bestätigen Adoptionsantrag

Madonna (58) ist dabei, ihre Familie zu erweitern und zwei kleine Mädchen zu adoptieren.

Die Sängerin ('Frozen') hatte dementiert, dass sie sich in Malawi zu diesem Zweck aufhält, aber Beamte bestätigten gegenüber der 'Daily Mail', dass die Amerikanerin die vierjährigen Zwillinge Esther und Stella adoptieren möchte.

"Wir verschwenden keine Zeit, die Öffentlichkeit anzulügen, wenn die Wahrheit sowieso schon herausgekommen ist", erklärte der Pressesprecher des Jugendamts, Mlenga Mvula gegenüber der britischen Zeitung. Im Gespräch mit dem 'Telegraph' ging der Beamte noch weiter: "Wir haben die Akten, wir haben alles und eine Richterin wird bald darüber entscheiden und wenn das Gericht die Adoption bewilligt, hat sie die Zwillinge bald."

Es heißt, dass Madonna drei Wochen warten muss, bis über ihren Adoptionsantrag entschieden wird. Lucy Bandazi vom zuständigen Ministerium gab dann auch das Alter und Geschlecht der Kinder bekannt: "Madonna hat vor Gericht einen Antrag gestellt, zwei Mädchen zu adoptieren. Sie sind vier Jahre alt. Alle nötigen Unterlagen sind eingereicht und das Gericht wird entscheiden, ob die Adoption über die Bühne geht oder nicht." Sie machte auch klar, dass der Superstar keine Extrawurst bekommt, sondern der Fall wie bei allen anderen auch gehandhabt wird: "Wir schauen uns ihre finanzielle und private Situation an. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Man wird keine Ausnahme machen, weil sie berühmt ist."

Madonna hatte versucht, die Adoption geheim zu halten: "Ich bin in Malawi, um dort ein Kinderkrankenhaus zu besuchen und andere Bereiche meiner Stiftung 'Raising Malawi'. Dann fliege ich wieder zurück. Die Gerüchte über eine Adoption sind nicht wahr", ließ sie in einem Statement verlauten. Aber da haben ihr die örtlichen Behörden einen Strich durch ihre Geheimhaltungstaktik gemacht.

Neben ihren beiden biologischen Kindern Lourdes (20) und Rocco (16) adoptierte sie 2006 in Malawi David, der mittlerweile elf Jahre alt ist, 2009 folgte dann die Adoption der kleinen Mercy, die nun ebenfalls elf ist. Ob nun die vierjährigen Esther und Stella in die Familie von Madonna aufgenommen werden können, wird man in den nächsten Wochen sehen.