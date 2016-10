Allgemein | STAR NEWS

Luke Evans: Er ist wieder zu haben

Luke Evans (37) hat nach einer zweijährigen Beziehung mit dem spanischen Model Jon Kortajarena (31) Schluss gemacht und ist glücklich damit.

Der Schauspieler ('Fast and the Furious 6') ist somit aktuell wieder zu haben. Dem Männermagazin 'Mr. Porter' erzählte er von der neuen Lebenssituation:

"Ich nutze das als Chance, um für mich selber alleine Zufriedenheit zu finden. Ich möchte mich nicht auf jemanden verlassen müssen, um diese Zufriedenheit zu garantieren."

2002 outete sich der Brite in einem Interview als schwul. Damit gehört er zu den wenigen Actionstars, die öffentlich zu ihrer Sexualität stehen. 2014 wurde er von 'Women's Wear Daily' auf diese Tatsache angesprochen:

"Es ist gut für viele Menschen, wenn sie mich sehen und denken: 'Der Typ macht sein Ding, genießt das und ist erfolgreich damit.' Das mache ich einfach so und bin glücklich damit."

Dass die Trennung jetzt ans Licht gekommen ist, ist sehr ungewöhnlich für den Darsteller, da er sein Privatleben normalerweise auch privat hält. "Wenn mich jemand auf mein Privatleben anspricht, dann liegt die Antwort eigentlich schon in der Frage: Es ist privat, es ist persönlich. Das mache ich um mich zu schützen. Nicht weil ich was verbergen will, sondern weil es einfach mir gehört", erklärte der Star seine Einstellung.

Fans können Luke Evans ab dem 27. Oktober im Kino sehen. Dann startet der lang erwartete Thriller 'The Girl on The Train'.

