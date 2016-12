Allgemein | STAR NEWS

Lukas Podolski: Ein absoluter Volltreffer!

Lukas Podolski (31) hat nicht nur Fußball im Blut.

Der Profikicker konnte sich mit seinem Song 'Liebe deine Stadt' den ersten Platz der iTunes-Charts erkämpfen. Natürlich schaffte er das nicht alleine, sondern mit der kölschen Band Cat Ballou ('Et jitt kei Wood') und mit Rapper Mo-Torre ('Mein letztes Hemd'). Der gemeinsame Song feiert die Stadt Köln - logisch: alle Beteiligten stammen aus der Dommetropole. Der Fußballer singt oder rappt in dem Song nicht, sondern stiftete lediglich die Idee zum Track und tritt im Video auf.

In Köln selbst kommt der Song natürlich super an und so durfte die gesamte Gruppe sogar in der Lanxess-Arena auftreten. Auf Instagram zeigt sich der Nationalspieler stolz auf sein musikalisches Baby.

"Es ist unglaublich, was die letzten Tage passiert ist. Ich möchte mich bei euch für den Support unseres Songs 'Liebe deine Stadt' bedanken. Ich habe mit dem Erfolg so nicht gerechnet."

In den Kommentaren erntet Lukas auch Lob. So schreibt ein User: "Als ich dieses Lied das erste Mal gehört habe, kamen mir die Tränen. Der Text beschreibt einfach genau das Kölsche Jeföhl und was diese Stadt so besonders macht."

Die Kölner und ihre Liebe zur eigenen Stadt sind in der Art wohl einzigartig. Lukas Podolski hat es durch die Kollaboration mit Cat Ballou und Mo-Torres geschafft, diese Liebe in die Charts zu bringen.