Lucy Hale: Nie wieder Alkohol, versprochen!

Lucy Hale (27) übt in Sachen Alkohol ab jetzt Abstinenz.

Schon seit ihrem 15. Lebensjahr mischt die Schauspielerin ('Pretty Little Liars') in Hollywood mit, deshalb weiß sie auch ganz genau, wie ungesund der Lebensstil eines Promis sein kann. Nicht selten werden in der Traumfabrik Partys geschmissen, bei denen selbstverständlich auch viel Alkohol fließt. Von dem hält sich Lucy jetzt aber fern - ihrer Gesundheit zuliebe.

"Ich versuche, mich mit besseren Menschen zu umgeben und die beste Version meiner selbst zu sein", verriet sie im Gespräch mit 'Byrdie Beauty'. "Ich weiß, dass es nervt, wenn Leute sowas sagen - aber warum nicht?"

Nachtclubs sucht die Schöne sowieso nicht auf, lieber besucht sie regelmäßig SoulCycle-Kurse, bei denen sie sich die Pfunde vom Körper strampelt. Für sie ist das Fitnessstudio sogar zu "einer Art Kirche" geworden - Sport ist also quasi Lucy Hales Religion! Bei einem so tollen Körper könnte man aber auch wirklich meinen, dass es einen Gott gibt ...

Ihre Paraderolle der Aria Montgomery in 'Pretty Little Liars' musste die Schauspielerin übrigens hinter sich lassen, dieses Jahr wird nämlich die siebte und letzte Staffel der Serie ausgestrahlt. Danach möchte sie den endgültigen Sprung auf die Kinoleinwand schaffen. "Ich wollte schon immer Filme drehen. Es gibt nichts, was ich nicht versuchen würde", versicherte das Sternchen, dessen großes Idol Reese Witherspoon ist. "Ich liebe, liebe, liebe sie!" schwärmte Lucy Hale - mal sehen, ob sie irgendwann genauso erfolgreich sein wird