Louis Tomlinson: Alles aus

Louis Tomlinson (25) ist wieder Single.

Der Musiker begann im November 2015, die Schauspielerin Danielle Campbell (21, 'Prom - Die Nacht deines Lebens') zu daten. Das gemeinsame Glück hielt 14 Monate, denn nun haben sich die beiden entschlossen, die Beziehung zu beenden. Die Trennung kommt nur wenige Wochen, nachdem Louis im Dezember 2016 seine Mutter an Leukämie verloren hatte. Louis und Danielle sollen jedoch weiterhin befreundet sein, versicherte ein Insider gegenüber der britischen 'Sun':

"Louis und Danielle haben die gemeinsame Entscheidung getroffen, sich zu trennen. Sie werden aber weiterhin Freunde sein. Sie reden noch miteinander und es fließt auch kein böses Blut zwischen ihnen."

Am 25. Dezember 2016 hatte Danielle ihren damaligen Freund ein letztes Mal erwähnt, indem sie zu seinem Geburtstag ein altes gemeinsames Bild von sich auf ihrer Instagramseite hochlud und dazu schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz." In den vergangenen drei Wochen hat Danielle allerdings nichts mehr veröffentlicht.

Trotz der Tatsache, dass die Trennung nur kurz nach dem Tod von Louis' Mutter folgt, habe die Schauspielerin ihn in dieser schweren Zeit tatkräftig unterstützt: "Es ist wirklich traurig, weil Danielle für Louis in dieser furchtbaren Zeit immer da war. Sie hat zu ihm gehalten, ist loyal geblieben und war weiterhin eine große Unterstützung - genau das, was Louis braucht. Manchmal funktionieren die Dinge einfach nicht und für Louis und Danielle war es der richtige Schritt."

Louis Tomlinson selbst hat sich zu der Trennung noch nicht geäußert.

