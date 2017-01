Allgemein | STAR NEWS

Lindsay Lohan: Sie macht sich bloß schlau über den Islam

Lindsay Lohan (30) bildet sich lediglich weiter.

Die Schauspielerin ('Ein Zwilling kommt selten allein') machte unlängst Schlagzeilen, sie werde zum Islam konvertieren, als sie auf Instagram ihre Follower mit der arabischen Grußformel "Alaikum Salam", in etwa "Friede sei mit dir", begrüßte. Freunde von Lindsay wissen es nun aber besser. Die Skandalnudel sei noch keine Muslimin, sie entdeckt den Glauben nur im Zuge einer Weiterbildung.

"Lindsay bildet sich selbst in verschiedenen Kulturen weiter, damit sie die Menschen besser versteht und mit ihnen kommunizieren kann", erzählte ein Freund der Schauspielerin der Gossip-Kolumne 'Page Six' von der 'New York Post'.

Doch viele sahen das Instagram-Posting als einen Beweis für einen neuen Glaubensweg der Amerikanerin - vor allem in Verbindung mit der Tatsache, dass Lilo vor Kurzem alle Bilder von sich auf Instagram gelöscht hat. Eine Frau schrieb auf Twitter: "Ich bin so glücklich, dass Lindsay Lohan zum Islam gefunden hat. Allah soll sie führen und sie segnen." Ein anderer User fügte hinzu: "Ich hörte, Lindsay Lohan konvertiert zum Islam? Wenn das wahr ist, Alhamdulillah. Gott hat ihr den richtigen Weg gezeigt."

Es ist nicht das erste Mal, dass Lindsay mit dem Islam in Verbindung gebracht wurde: Schon 2015 hielt sie eine Kopie des Korans in ihren Händen, als sie in New York Sozialarbeit leistete.

Dina Lohan (54), die Mutter der Schauspielerin, hielt aber jetzt wieder gegen die Gerüchte. Sie habe ihre Kinder "so erzogen, dass sie mitfühlend sind und sich selbst auf einem globalen Level bilden - dass sie über verschiedene Kulturen und ihre Praktiken lernen und diese respektieren", meinte die Mama von Lindsay Lohan zu 'Page Six'.