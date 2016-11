Allgemein | STAR NEWS

Lindsay Lohan: Schulden für den Ex bezahlt

Lindsay Lohan (30) muss für ihren Exfreund Egor Tarabasov (23) aufkommen.

Die Schauspielerin ('Ein Zwilling kommt selten allein') und der russische Geschäftsmann trennten sich im Sommer dieses Jahres und wie es scheint, hat der junge Russe der Schauspielerin einen Haufen Schulden hinterlassen.

Das Problemobjekt ist die ehemalige gemeinsame Wohnung des Paares in Knightsbridge, London. Vor der Trennung im Juli teilte man sich die Miete der Unterkunft noch, doch im Zuge der Trennung zog der Russe aus der Wohnung aus. Lindsay nutzte die Wohnung alleine weiter. Wie der britische 'Daily Mirror' jetzt erfahren haben will, war das Hollywoodsternchen mit der Miete im Verzug. Der Vermieter der Immobilie verlangte von Lindsay Lohan umgerechnet 91.000 Euro ausstehende Zahlungen. Ihr Ex hatte zwar drei Monate seines Mietanteils im Voraus gezahlt, auf den restlichen neun Monaten der Miete blieb die Schauspielerin jetzt jedoch sitzen. Da der Mietvertrag einzig auf ihren Namen lief, ist der Ex somit aus dem Schneider.

Jetzt hat Lindsay allerdings die hohe Summe aufgetrieben und die Schulden getilgt. Sie sei aus der Wohnung ausgezogen und in ein Londoner Fünf-Sterne Hotel ausgewichen.

Ob Lindsay Lohan die gezahlte Summe von ihrem Ex zurückfordert, ist bislang nicht bekannt. Das letzte Wort ist in dieser Trennung aber mit Sicherheit noch nicht gesprochen.