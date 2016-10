Allgemein | STAR NEWS

Lindsay Lohan: Die große Eröffnung steht vor der Tür

Lindsay Lohan (30) eröffnet einen Nachtclub in Griechenland.

Wie das Partygirl, das eigentlich als Schauspielerin ('Ein Zwilling kommt selten allein') bekannt wurde, am Donnerstag [15. Oktober] via Instagram verkündete, will sie die neue Partylocation schon dieses Wochenende aufschließen. Unter das Plakat zur Eröffnungsfeier schrieb Lindsay:

"Athen, ich habe gearbeitet und nahm mir Zeit davor und danach, um etwas zurückzugeben. Das ist Business." Lindsay freut sich auf jeden Fall über ihren neuen Club, denn ein weiteres Foto von ihr und einem unbekannten Mann wanderte ebenfalls auf Instagram. "Mach mich bereit für Lohan-Nightclub in Athen."

Auf der Website des Clubs erfährt man dann mehr über das neues Projekt: "Genieße den Sound in Topqualität von den lokalen DJs! Wir bringen dich zu den Sternen!"

Endlich einmal eine positive Nachricht von Lindsay aus dem Mittelmeer: Erst vor ein paar Wochen hatte sie bei einem Bootsausflug einen Teil ihres Ringfingers verloren, der ihr aber später in einem Krankenhaus wieder angenäht wurde. Der Anker der Yacht hatte die Beinahe-Amputation verursacht, wobei Instagram auch von dieser Geschichte nicht verschont blieb. Ihr blutiger, bandagierter Finger wurde gepostet mit dem Satz: "Nur, um es klar zu stellen: Mein Finger wurde mir abgetrennt." Im Leben von Lindsay Lohan passiert eben immer etwas.