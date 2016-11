Allgemein | STAR NEWS

Lindsay Lohan: Der neue Akzent kommt von alleine

Lindsay Lohan (30) muss im Moment eine merkwürdige Debatte mit ihren Fans führen.

Die Schauspielerin ('Freaky Friday') wird für ihren ungewöhnlichen Akzent angegriffen, den man zum ersten Mal bei der Eröffnung ihres Nachtclubs in Athen im Oktober von ihr hören konnte. Videomaterial von ihrem Auftritt gelangten am Dienstag [1. November] ins Internet und sofort liefen die Zuschauer Sturm. Zu hören ist eine Mischung aus einem australischen Akzent, Französisch, Türkisch und Arabisch.

'DailyMail.com' befragte die Künstlerin zu diesem etwas merkwürdigen Shitstorm. "Je ne sais pas [Französisch: Ich weiß nicht]", antwortete Lindsay grinsend auf die Frage, warum sich ihre Ausdrucksweise geändert habe. "Es ist einfach ein Mix aus allen Sprachen, die ich verstehe oder lerne. Ich lerne seit meiner Kindheit unterschiedliche Sprachen. Ich spreche fließend Englisch und Französisch. Ich kann Russisch verstehen und lerne zudem Türkisch, Italienisch und Arabisch."

Doch wie nennt sich die Mixtur aus Sprachen, die die Skandalnudel da von sich gibt? "Wir sollten das die Leute entscheiden lassen!"

Nach all den Jahren im Showbiz gibt es für Lindsay Lohan allerdings nichts, was es nicht gibt: "Mich schockt mittlerweile gar nichts mehr." Bleibt zu hoffen, dass die Fans mit dem neuen Akzent ihres Stars leben können. Ändern wird sich der vermutlich nicht so schnell