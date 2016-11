Allgemein | STAR NEWS

Lily Collins: Ich will mit starken Frauen arbeiten

Lily Collins (27) entwickelt sich dank ihrer Kolleginnen weiter.

Die Schauspielerin ('Love, Rosie - Für immer vielleicht') hat bereits mit großen Namen wie Julia Roberts und Sandra Bullock zusammengearbeitet, doch nach oben sind die Grenzen offen. "Ich bin gesegnet damit, schon mit einigen außergewöhnlichen Frauen gearbeitet und viel von ihnen gelernt zu haben", meinte sie zu 'Refinery29'. "Ich würde liebend gern mit einigen von ihnen wieder arbeiten, weil ich daran gewachsen bin."

Eine Person, mit der sie allerdings noch keinen gemeinsamen Film hat, würde sie besonders reizen. "Es wäre unglaublich lustig, einen Streifen mit Melissa McCarthy zu machen. Sie ist so komisch und ich würde gerne mal eine Comedy machen... Es wäre so eine Explosion, mit solchen Frauen einen Film zu machen, die so stark sind, ihren Mund aufmachen und sich selbst nicht immer so ernst nehmen."

Lily will auch eines Tages einmal ihre großen Idole darstellen: Audrey Hepburn oder Elizabeth Taylor. Wobei die Schauspielerin weiß, dass auf solchen Rollen ein enormer Druck liegt. "Audrey wurde schon in Filmen dargestellt und es ist schwer, da niemand sie wirklich ersetzten kann", erklärte sie. "Es wäre etwas, was ich gerne kennenlernen würde. Aber ich würde es gerne richtig machen. Ich freue mich auf Natalie Portman als Jackie O [im Film 'Jackie'], weil sie so talentiert ist", schwärmte Lily Collins.