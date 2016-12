Allgemein | STAR NEWS

Liev Schreiber: Wir werden uns immer nahe stehen

Liev Schreiber (49) versteht sich noch immer gut mit Naomi Watts (48).

Der Darsteller ('Spotlight') hatte sich im September dieses Jahres von seiner Kollegin ('Mulholland Drive') getrennt, mit der er viele Jahre in einer glücklichen Beziehung lebte und mit der er zwei Kinder hat. Liev hatte sich seit der Trennung von Naomi noch nicht zu dem Beziehungsaus geäußert. Nun betonte er im Interview mit der US-amerikanischen Fernsehshow 'CBS This Morning', dass zwischen ihm und seiner Ex kein böses Blut herrsche:

"Wir sind Eltern, also werden wir bis zum Ende unseres Lebens zusammen sein, unabhängig davon, was passiert. Wir stehen uns nahe. Hoffentlich wird sich das nie ändern. Ich glaube nicht, dass es das tun wird."

Ähnlich sieht das auch Naomi, wie sie zuvor bereits dem australischen 'Daily Telegraph' erklärt hatte: "Ich denke, ich bin gerade an einem guten Punkt in meinem Leben. Ich möchte sicher stellen, dass meine Kinder gesund und glücklich sind und dass alles gut läuft. Das sind die Hoffnungen für mich und für uns alle. Ich denke, Veränderungen sind angsteinflößend für jeden, ob man nun berühmt ist oder nicht. Veränderungen machen einem immer Angst, weil Veränderungen für jeden Menschen etwas Neues sind und man sich fragt, wie sich das Leben entwickeln wird."

Schwierig sei allerdings die Planung für das diesjährige Weihnachtsfest, auch wenn das nicht unbedingt mit der Trennung von Liev Schreiber zusammenhängt: "Ich mache mir noch immer Gedanken um das Weihnachtsfest dieses Jahr. Ich möchte natürlich zurück nach Australien, aber ich arbeite derzeit an einer Fernsehserie namens 'Gypsy' und habe nur eine bestimmte Zeit frei."