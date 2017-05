Allgemein | STAR NEWS

Liam Payne: Hat er seine Cheryl etwa schon geheiratet?

Liam Payne (23) hat sich verplappert.

Ende März wurden der One-Direction-Star ('Story Of My Life') und seine Freundin, Sängerin Cheryl (33, 'Fight For This Love'), gemeinsam Eltern des kleinen Bear Grey. Krönten sie ihr Glück mittlerweile sogar mit einer Hochzeit? Könnte man vermuten, nachdem man Liam am Dienstag [16. Mai] in der Radioshow 'SiriusXM's Morning Mash Up' zuhörte.

In der Sendung sprachen der Moderator und er darüber, dass der Künstler aktuell in den USA weilt, um an seinem Solomaterial zu arbeiten - während Cheryl und das Baby zu Hause in Großbritannien sind. Für ein Fotoshooting habe sich Liam an eine strenge Diät gehalten, direkt nach der Session belohnte er sich mit Fast Food. "Hinterher marschierte ich sofort zu In-N-Out Burger. Boom", gab der Teenieschwarm zu. "Ich gönnte mir zwei Doppelburger, zwei Portionen Pommes, Cheese Fries, alles." Daraufhin machte der Moderator einen Witz und behauptete, er habe sein Studio in Los Angeles nur gewählt, um nahe an den Burgern zu sein. "Ja genau", scherzte Liam mit. "Ich habe meine Ehefrau und mein Kind zuhause gelassen und bin direkt zu In-N-Out Burger!"

Moment mal - bei so viel Geplapper über Fast Food könnte einem fast ein interessantes Detail entgehen: Liam bezeichnete Cheryl als seine Frau!

Haben die beiden nach rund einem Jahr Beziehung also schon geheiratet? Sprecher der zwei äußerten sich bislang noch nicht zum aktuellen Status, doch zumindest für Cheryl wäre das nicht die erste Ehe. Nachdem sie vier Jahre lang mit dem Fußballer Ashley Cole verheiratet war, wagte sie 2014 erneut den Schritt mit dem Franzosen Jean-Bernard Fernandez-Versini. Ihre Scheidung wurde 2016 rechtsgültig.

Für Liam Payne wäre es hingegen die erste Ehe - ob er wirklich bereits unter der Haube ist?

