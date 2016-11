Allgemein | STAR NEWS

Liam Payne: Freundin kann den Babybauch nicht mehr verbergen

Liam Payne (23) wird offensichtlich wirklich Vater.

Der One-Direction-Sänger und seine Freundin Cheryl (33, 'Fight For This Love') schwiegen bislang beharrlich zu den Babygerüchten, doch ihr aktuellster Auftritt spricht Bände. Gestern Abend [29. November] besuchte das Paar das St. James Christmas Carol Concert in London und Fans und Paparazzi konnten dabei einen deutlichen Blick auf Cheryls Bäuchlein werfen - weil sie keinerlei Anstalten machte, es zu verstecken. So zeichnete sich unter ihrem engen Kleid deutlich eine Rundung ab, ihren Mantel trug die Sängerin offen. Vielleicht auch, weil er bei der Kugel gar nicht mehr zugehen würde.

In den vergangenen Wochen versuchte Cheryl das wachsende Bäuchlein noch durch locker sitzende Kleidung zu kaschieren, doch gestern entschied sich das Paar anscheinend, auf Konfrontationskurs zu gehen.

Im Dezember des vergangenen Jahres machten die beiden ihre Liebe öffentlich, nachdem sich Cheryl von ihrem zweiten Ehemann Jean-Bernard Fernandez-Versini getrennt hatte. Den hatte sie nach nur drei Monaten Liebe völlig überraschend im Juli 2014 geheiratet, im August 2015 folgte dann aber die Trennung. Zuvor war die einstige Girls-Aloud-Sängerin vier Jahre lang mit Fußballer Ashley Cole verheiratet.

Für Liam Payne und Cheryl ist der kommende Nachwuchs das erste Baby - man darf gespannt sein, wann das Paar endlich offiziell über ihr Glück sprechen wird.

Weitere Artikel