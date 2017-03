Allgemein | STAR NEWS

Liam Payne: Album vor Geburt

Liam Payne (23) gibt Vollgas.

Der One Direction-Star ('Story of My Life') möchte sein Solo-Debüt fertigstellen, bevor sein erstes Kind auf die Welt kommt. Dem möchte der Sänger dann nämlich seine volle Aufmerksamkeit schenken, die Arbeit soll ihn da nicht stören. Allerdings wird es mittlerweile ganz schön eng, denn seine Freundin Cheryl Cole (33) könnte das Kind jeden Tag auf die Welt bringen - die Zeit rennt also für Liam. Wie ein Insider der britischen 'Sun' verriet, arbeitet der Sänger aus diesem Grund aktuell auch Tag und Nacht im Studio. ?Bis es [die Geburt] passiert, verbringt er so viel Zeit im Studio, wie er nur kann.?

Ob darunter nicht die Qualität des Albums leidet? Hauptsache schnell fertig werden? Die Sorge besteht wohl nicht, denn Liam steckt sein ganzes Herzblut in seine Musik: ?Die Leute im Studio sehen ihn nachts dort, wenn er sich selbst einschließt. Das geht von 21:00 Uhr bis 4 oder 5 Uhr morgens so. Die einzige Pause, ist für eine einzelne Zigarette.?

Liam Payne scheint also tatsächlich alles dafür zu geben, dass sein Album nicht nur schnell fertig wird, sondern auch noch gut wird. Wenn das Album dann erscheint, können sich Fans selbst einen Eindruck davon verschaffen.

