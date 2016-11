Allgemein | STAR NEWS

Lewis Hamilton: Duett mit seiner Liebsten

Lewis Hamilton (31) nahm einen Song mit Winnie Harlow (22) auf.

Der Formel-1-Profi und das Model sind Berichten zufolge bereits seit einigen Monaten ein Paar. Bestätigt hat das bisher keiner der beiden, nun sollen sie allerdings gemeinsam einen Song aufgenommen haben - wenn das mal kein Liebesbeweis ist ?

Wie 'The Sun' berichtete, wollte Lewis seine Winnie letzte Woche in London im Studio von Rapper Tinie Tempah (28) eigentlich nur als Unterstützung dabei haben, schließlich feilt der Rennfahrer gerade an seiner Musikkarriere. Als die beiden Turteltäubchen dann allerdings gemeinsam im Studio waren, wurden sie offenbar von der Muse geküsst und waren so inspiriert, dass sie anfingen, gemeinsam einen Song aufzunehmen.

"Es gibt bisher noch keinen Plan für die Veröffentlichung, aber alle im Studio waren wirklich beeindruckt", steckte ein Insider dem Blatt.

Lewis tüftelt indes fleißig an seinem ersten eigenen Album. Auch wenn das eingefleischte Formel-1-Fans überraschen dürfte, spielt Musik schon lange große Rolle im Leben des dreifachen Weltmeisters. "Schon seit ich sehr jung bin, ist Musik eine meiner größten Leidenschaften", verriet Lewis Charlie Rose in dessen Show '60 Minutes'. "Ich habe mit 13 angefangen, Gitarre zu spielen."

So könne er im Studio er selbst sein, wie er betonte: "Ich kann verletzlich sein. Ich kann eine Seite von mir zeigen, die die Menschen sonst nicht zu sehen bekommen."

Welche Seite Lewis Hamilton im Duett mit seiner Freundin Winnie Harlow zeigt, können wir hoffentlich bald selbst hören ...