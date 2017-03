Allgemein | STAR NEWS

Leonardo DiCaprio: Große Trauer um Darlene Cates

Leonardo DiCaprio (42) hat Darlene Cates (?69) Tribut gezollt.

Der Schauspieler hatte 1993 einen seiner größten frühen Erfolge, indem er in dem Melodram 'Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa' den behinderten Arnie spielte. Sein Bruder wurde von Johnny Depp (53) verkörpert, der sich nicht nur um Arnie, sondern auch um die gemeinsame Mutter kümmern muss, die fettleibig ist und kaum das Bett verlässt. Die Mutter wurde von Darlene Cates dargestellt, die am 26. März im Alter von 69 Jahren überraschend im Schlaf verstorben war. Leonardo hatte seine Filmmutter in all den Jahren allerdings nicht vergessen und bezeichnete sie nun als beste Lehrerin, die er jemals hatte, wie er auf seiner Facebookseite schrieb:

"Darlene war die beste Schauspielmutter, mit der ich jemals das Privileg hatte, arbeiten zu dürfen. Ihre warme Persönlichkeit und ihr unglaubliches Talent werden in den Erinnerungen von den Menschen fortleben, die sie gekannt haben und die mit ihrer Arbeit vertraut waren. Meine Gedanken und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei ihrer Familie."

Für seine Rolle in dem Film erhielt Leonardo DiCaprio seine erste Oscar-Nominierung. Darlene war für den Film hingegen entdeckt worden, als der Autor Peter Hedges sie in einer Fernsehdokumentation sah, in der sie ihr Gewicht diskutierte und darüber sprach, wie sehr es sie belastete. In den Jahren nach 'Gilbert Grape' war Darlene Cates noch in mehreren Film- und Fernsehrollen zu sehen gewesen.