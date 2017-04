Allgemein | STAR NEWS

Leonardo DiCaprio: Er marschiert für den Klimaschutz

Leonardo DiCaprio (42) ließ sich beim Climate March blicken.

Am Samstag [29. April] versammelten sich in Washington, D.C., aber auch anderen US-Städten Menschenmassen, um für den Umweltschutz zu demonstrieren. Die Proteste richteten sich vor allem gegen den US-Präsidenten Donald Trump, dessen Politik nicht besonders umweltfreundlich ist. Leo ist bereits als Öko-Freund bekannt, kein Wunder also, dass er an dem Marsch durch die Hauptstadt der Vereinigten Staaten teilnahm. Bevor dieser losging, posierte der Hollywood-Held ('The Wolf of Wall Street') für ein Foto, das er anschließend auf Twitter zeigte. Dazu schrieb er: "Ich fühle mich geehrt, mich den Anführern der Urbevölkerung und den Ureinwohnern selbst im Kampf für den Klimaschutz anzuschließen. Helft mir, sie zu unterstützen."

Auch Jared Leto (45) , Schauspieler und Frontmann der Band 30 Seconds to Mars, war bei der Demo mit von der Partie und twitterte: "Es ist Zeit, den Klimawandel zu verwandeln."

Ganz zufällig fielen die Protestaktionen, die übrigens auch außerhalb der USA stattfanden, auf den 100. Tag von Donald Trumps Präsidentschaft - voriges Wochenende hatten außerdem zahllose Leute an dem March for Science, einer Demo für die Wissenschaft, teilgenommen.

Für den Umweltschutz engagiert sich Leonardo DiCaprio derweil schon seit langem. Wie er vor einiger Zeit im Interview mit der 'Stuttgarter Zeitung' verriet, sei der die "monumentalste Herausforderung" - nicht nur für ihn, sondern für die ganze Menschheit. "Und alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden für die nächsten 10.000 Jahre Auswirkungen auf uns haben", gab er zu bedenken. Schuld seien Kapitalismus und das "unstillbare Bedürfnis nach Konsum", so der Leinwandstar kritisch. "Und unsere Sucht nach Erdöl. Die Technologien, sie zu ersetzen, sind längst da. Aber wir müssen auch alle an einem Strang ziehen, wenn wir etwas verändern wollen." Leonardo DiCaprio wird jedenfalls weiterhin seine Stimme nutzen, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen.