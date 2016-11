Allgemein | STAR NEWS

Leonard Cohen: Todesursache bekannt

Leonard Cohen (?82) ist friedlich eingeschlafen.

Der Sänger ('So Long, Marianne') war bereits am 7. November dieses Jahres verstorben. Die Nachricht über sein Dahinscheiden wurde allerdings erst am 10. November von seinem Sohn Adam veröffentlicht. Leonard Cohen wurde bereits in Quebec, Kanada, begraben. Zu jener Zeit gab es keinerlei Details über die Todesursache. Nun hat sich Leonards Manager Robert Kory an die Öffentlichkeit gewandt und dies geklärt, indem er in einem kurzen Statement schrieb: "Leonard Cohen ist friedlich in seinem Schlaf gestorben, nachdem er in der Mitte der Nacht gefallen war. Sein Tod war plötzlich, unerwartet und friedlich."

Erst im Oktober hatte der Barde sein letztes Album, 'You Want It Darker', veröffentlicht und sich auf diesem ausführlich mit dem Tod beschäftigt. Zwei Wochen vor seinem Tod hatte er in einem Interview mit dem 'New Yorker' erklärt, dass er den Tod bereits spüre und wisse, dass er bald sterben werde. Obwohl er damit seinen Frieden gefunden habe, wolle er gerne noch einige Songs fertigstellen, wie er ausgeführt hatte: "Ich glaube nicht, dass ich die Songs noch fertigstellen kann ? Vielleicht, wer weiß? Vielleicht erhalte ich noch einmal einen Aufwind. Ich weiß es nicht ? Ich bin bereit zu sterben. Ich hoffe, es wird nicht zu ungemütlich. Mehr will ich gar nicht."

Fans und Stars hatten nach dem Tod von Leonard Cohen Anteil genommen, die US-amerikanische Comedyshow 'Saturday Night Live' hatte zum ersten Mal in ihrer über 40-jährigen Geschichte eine Folge ohne einen Sketch begonnen und stattdessen 'Hallelujah' aus Leonards Feder live gespielt.