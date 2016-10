Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Ich lebe gesund

Lena Meyer-Landrut (25) ist nicht vom Nichtstun schlank.

Die Sängerin ('Wild & Free') legt großen Wert darauf, sich um ihren Körper zu kümmern. "Ich versuche wirklich sehr, sehr gesund zu leben", betonte sie im Interview mit 'TIKonline'. "Ich mache sehr viel Sport, ich versuche gesund zu essen und da achte ich vor allen Dingen darauf, ausgewogen zu essen."

So betonte Lena, dass sie zwar auch gute Gene habe, zusätzlich aber wirklich viel Sport treibe, um schlank zu bleiben. "Es ist nämlich nicht so, dass ich alles in mich reinstopfe und immer so dünn bin", betonte sie.

Dabei heißt gesunde Ernährung für die Musikerin nicht, auf alles zu verzichten. Schließlich trinkt sie gerne Wein und isst gern Pizza. Vielmehr ist es ihr "eher wichtig natürliche Sachen zu essen und eine natürliche Pizza zu essen, als eine Chemikalie aus dem Supermarkt, die verpackt ist und man nicht weiß was darin ist", befand sie und gab zu bedenken: "Ich finde nicht, dass es darum geht nur Gemüse zu essen, sondern für mich ist es wichtig Sachen zu essen, von denen ich weiß, woher sie kommen."

Ihre Figur hat indes nicht nur Fans: Immer wieder muss sich Lena anhören, dass sie zu dünn sei. Ganz locker wegstecken kann die Entertainerin solche Kommentare natürlich nicht. "Es tut immer weh, schlechte Sachen über einen zu lesen", gab sie kürzlich gegenüber 'Bunte' zu. "Aber man lernt mit der Zeit damit zurechtzukommen, damit klarzukommen."

Am wichtigsten ist es ihr nämlich, dass sie sich selbst in ihrem Körper wohlfühlt. "Jeder hat eine Meinung und ich habe meinen Körper und ich bin glücklich und ich bin gesund und ich bin zufrieden", versicherte Lena Meyer-Landrut.