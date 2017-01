Allgemein | STAR NEWS

Lauren Conrad: 2017 wird sie Mutter

Lauren Conrad (30) und ihr Ehemann William Tell (36) erwarten Nachwuchs.

Die frühere Schauspielerin und heutige Designerin ist schwanger mit ihrem ersten Kind und hat ihre 5,5 Millionen Instagram-Follower an Neujahr mit dieser schönen Botschaft überrascht. Zu einem Ultraschallbild, das sie stolz in ihren Händen hält, schrieb die ehemalige 'The Hills'-Darstellerin:

"Frohes neues Jahr! Ich habe das Gefühl, dass 2017 das beste Jahr überhaupt wird ..."

Lauren und William, der bis 2004 in der Band Something Corporate ('I Woke Up in a Car') gespielt hat, haben im September 2014 geheiratet, nachdem sie zwei Jahre zusammen gewesen sind. Die beiden verbindet eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, weil sie sich schon seit Teenagerzeiten kennen, aber erst 2012 miteinander verkuppelt wurden.

"Ich habe meinen Ehemann kennengelernt als ich 16 Jahre alt war", hatte Lauren auf ihrer Homepage einst verraten. "10 Jahre später wurden wir zusammen auf ein Blind Date geschickt!"

Wie erfolgreich dieses Blind Date gelaufen ist, kann man nun daran sehen, dass Lauren Conrad und William Tell eine Familie gründen. Das macht das Glück, das die beiden sowieso schon teilten, nur noch perfekter. Im August 2015 schwärmte Lauren noch davon, wie schön es ist, verheiratet zu sein:

"Das Schönste am Verheiratetsein ist, dass ich einen Partner habe, mit dem ich so viel erleben kann. Es macht unglaublichen Spaß, von den Dingen zu träumen, die wir in 20 Jahren erleben werden."

In diesem Jahr ist das auf jeden Fall der Nachwuchs - herzlichen Glückwunsch, Lauren Conrad und William Tell!