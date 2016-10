Allgemein | STAR NEWS

Laura Osswald: Fans freuen sich über die Geburt ihrer Tochter

Laura Osswald (34) bekommt in den sozialen Medien viel Liebe für ihre kleine Tochter.

Die Schauspielerin ('Doctor's Diary') wurde am 26. September Mutter der kleinen Karline-Ruby und postete am Montag [3. Oktober] auf Facebook ein Schwarz-Weiß-Foto von Babyfüßen, auf dem das Datum und der Name der neuen Erdenbürgerin standen. Ihre Fans waren begeistert, es gibt schon fast 3000 Likes für das entzückende Bild und über hundert Anhänger schickten Nachrichten.

"Herzlichen Glückwunsch zur Geburt der kleinen Karline-Ruby. Sie soll immer gesund bleiben", schrieb eine Facebook-Nutzerin und sprach da sicherlich vielen aus dem Herzen. Viele fanden auch Gefallen an dem ungewöhnlichen Namen, den die Darstellerin und ihr Mann für ihren Nachwuchs gefunden haben.

Karline-Ruby hat übrigens Anspruch auf die amerikanische Staatsangehörigkeit, denn sie wurde laut 'Bunte' in Washington geboren. Krishan Weber, den Laura Osswald 2014 heiratete, ist Unternehmensberater und arbeitet momentan in der amerikanischen Hauptstadt und so wird die neue Familie zunächst in den USA leben. Dafür ist auch schon alles vorbereitet: "Das Kinderzimmer steht! Ich habe einen richtigen Nestbautrieb entwickelt, das ganze Haus ausgemistet, um Platz zu schaffen, war Baby-Kleider shoppen?", berichtete Laura Osswald vor Kurzem glücklich der 'Gala'.