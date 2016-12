Allgemein | STAR NEWS

Larissa Marolt: Um Mitternacht in den Pool springen

Larissa Marolt (24) verrät, was sie Silvester vorhat.

Zum ersten Mal seit fünf Jahren muss das Model als Single ins neue Jahr rutschen. Statt aber Trübsal zu blasen, hat Larissa einen ziemlich guten Plan:

"Ich feiere Silvester in Florida mit lieben Freunden, worauf ich mich schon ganz besonders freue", verriet die ehemalige 'GNTM'-Teilnehmerin dem 'OK!'-Magazin und enthüllte außerdem, was sie anstatt eines Kusses zum Jahreswechsel machen wird: "Ich habe vor, um Mitternacht in einen Pool zu springen. Mal sehen, vielleicht springt jemand nach."

Bis vor wenigen Monaten war die Österreicherin noch in einer Fernbeziehung mit dem amerikanischen Filmemacher Whitney Sudler-Smith (48). Frust schiebt sie seit der Trennung aber nicht. "Ich blicke in die Zukunft", erzählte sie im November der 'Gala'. "Wir sind seit längerer Zeit getrennt, es war eine wunderschöne Zeit. Ich bin aber nicht jemand, der seine Beziehungen in der Öffentlichkeit austrägt, das ist nicht mein Stil. Und ich finde es auch nicht schön, wenn das Leute machen. Deshalb halte ich mich sehr zurück. Mir geht es aber sehr gut und ich kann mich jetzt meinen Jobs widmen."

Das klingt doch nach einem guten Plan für 2017, liebe Larissa Marolt!