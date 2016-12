Allgemein | STAR NEWS

Lady Gaga: Im Alter bin ich besser

Lady Gaga (30) hat die Aufmerksamkeit um ihre Person anfänglich nicht verstanden.

Der amerikanische Superstar ('Bad Romance') hat ihre zahlreichen Fans nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch wegen ihres Kampfes für beispielsweise die LGBTQ-Community oder ihrem Engagement im Wahlkampf für Hillary Clinton (69). Lady Gaga weiß, dass sie dabei auch einmal anecken kann, doch versucht sie, ihre Meinung als eine mögliche zu präsentieren.

"Ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die sagen: 'Lady Gaga ist kein Vorbild. Hast du diese Performance gesehen?'", sinnierte die Musikerin bei 'BBC'. "Aber die Wahrheit ist: Als ich jünger war, verstand ich den Umfang an Aufmerksamkeit nicht, den ich hatte oder die Anzahl der Leute, die auf mich hörten. Ich bin jetzt älter und weiß über meine Stimme in der Welt Bescheid. Ich will so viel Vorbild sein, wie ich nur kann, durch meine Musik und meine Performance."

Auf ihrem neuen Album 'Joanne', welches mit Singles wie 'Perfect Illusion' und 'Million Reasons' aufwartet, fokussiert sie sich auf die Idee der Familie und Freundschaft. Lady Gaga will damit erreichen, dass andere wieder daran erinnert werden, auf ihre Liebsten mehr acht zu geben. Zusätzlich hilft der Popstar, "die Wunden der intergenerationellen Tragödie zu heilen." Lady Gaga nimmt ihre Verantwortung als Vorbild anscheinend wirklich sehr ernst.