Allgemein | STAR NEWS

Lady Gaga: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben

Lady Gaga (30) ist wohl wieder vergeben.

Die Musikerin ('Bad Romance') trennte sich im vergangenen Juli von Schauspieler Taylor Kinney (35, 'Zero Dark Thirty') und wurde seitdem mit keinem anderen Mann in Verbindung gebracht - bis jetzt! Denn Montagnacht [6. März] sah man die Queen of Charts küssend vor dem Sunset Tower West Hotel in Hollywood. Der glückliche Auserwählte: Christian Carino, ein Hollywood-Agent. Das Paar wurde beim Austausch von Zärtlichkeiten erwischt und jetzt ist die Beziehung nicht mehr so privat, wie es sich das vielleicht erhofft hatte.

Warum die beiden sich in diesem Hotel trafen, ist nicht bekannt. Interessant ist aber, dass sich Dylan McDermott, Christina Aguilera und Tommy Hilfiger zur selben Zeit auch im Sunset Tower Hotel aufgehalten haben. Ein geheimes Star-Treffen?

Bereits im Februar befragte Radiomoderator Ryan Seacrest (42, 'American Idol') Lady Gaga zu ihrem Privatleben. Auf die Frage, ob sie aktuell einen Mann an ihrer Seite habe, antwortete die Musikerin aber nur geheimnisvoll: "Ich weiß es nicht." Danach fügte Lady Gaga hinzu: "Weißt du, ich rede nicht über mein Liebesleben, Ryan!"

Jetzt ist ihr Geheimnis wohl bekannt geworden, ohne dass sie darüber reden musste. Vielleicht erfahren wir in naher Zukunft ja doch noch, was zwischen Lady Gaga und ihrem Christian Carino läuft.