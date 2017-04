Allgemein | STAR NEWS

Lady Gaga: Coachella-Auftritt für krebskranke Freundin

Lady Gaga (31) singt für ihre kranke Freundin.

Die Sängerin ('Bad Romance') trat am Samstag [22. April] während des zweiten Wochenendes erneut auf dem Coachella Festival auf und stellte dort nicht nur ihren neuen Song 'The Cure' vor. Besonders am Herzen lag es ihr, ihrer krebskranken Freundin Sonja eine Botschaft zu senden. Deshalb widmete Lady Gaga ihr den Song 'Edge of Glory' und wandte sich mit emotionalen Worten ans Publikum:

"Meine Freundin Sonja ist sehr krank und ich liebe sie so sehr und wenn das okay für euch ist, möchte ich dieses Lied für sie singen."

Aber auch ihren Fans wollte sie einen Song widmen, schließlich wäre sie ohne ihre "kleinen Monster", wie sie ihre Anhänger liebevoll nennt, nicht da, wo sie heute ist. Klar also, dass Gaga für sie 'Just Dance', ihre Debütsingle, performte.

"Ich schrieb diesen Song vor vielen Jahren und spielte ihn und sie sagten mir 'Wir glauben, das ist ein großer Song, Gaga. Das könnte der Eine sein'", erklärte sie. "Ich machte die Augen zu und spielte wohl in jedem Club in diesem Land, den ich finden konnte, und eines Tages öffnete ich meine Augen wieder und ihr standet alle da und habt mein Leben für immer verändert. Es war nie wieder das Gleiche. Dieses Lied ist für euch - all die kleinen Monster, die sich in der Coachella-Menge verstecken", zeigte sich Lady Gaga dankbar.