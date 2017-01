Allgemein | STAR NEWS

Lady Antebellum: Jetzt kommt die Welttournee

Hillary Scott (30), Dave Haywood (34) und Charles Kelley (35) wollen ihre Fans bald wieder live begeistern.

Zwei lange Jahre ließ Lady Antebellum auf sich warten, vor wenigen Tagen dann die Erlösung: Der neue Song 'You Look Good' kam auf den Markt und läuft seitdem in vielen Wohnzimmern rauf und runter.

Während eines Konzerts, das bei Facebook live übertragen wurde, hatten die Musiker aus Nashville, Tennessee dann noch eine Überraschung parat: Sie werden wieder auf Tour gehen - und zwar auf Welttournee!

Tickets für die 'You Look Good World Tour' sind ab dem 27. Januar erhältlich, Tourstart feiert Lady Antebellum am 26. Mai in Bakersfield, Kalifornien, danach gehts durch Nordamerika, Südafrika, Großbritannien und Europa.

Während ihres Konzerts in Nashville, Tennessee stellten Hillary und ihre Jungs bereits ein paar Songs ihres neuen Albums 'Heart Break' vor, darunter 'This City', 'You Look Good' und 'Somebody Else's Heart'. Dave sprach auch über die Zeit, in der es still geworden war um die Band und beteuerte, er und seine Kollegen seien überglücklich, nun wieder für ihre Fans spielen zu können. Charles berichtete, dass er, Hillary und Dave für die Arbeit an 'Heart Break' extra zusammengezogen seien. "Wir haben zusammen [in den Hollywood Hills] gewohnt. Dave hat uns jeden Morgen Frühstück gemacht und abends Dinner!" Sehr süß: Charles und seine Frau Cassie haben einen elf Monate alten Sohn, doch trotzdem durfte der Musiker sich ganz auf die neue Platte konzentrieren und mit seinen Bandkollegen wohnen.

Während Lady Antebellum live spielen, kommt das neue Album 'Heart Break' am 9. Juni auf den Markt.

