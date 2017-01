Allgemein | STAR NEWS

La La Land: Spitzenkandidat bei den BAFTAs

'La La Land' führt bei den BAFTAs mit elf Nominierungen.

Das Musical von Damien Chazelle (31) ist bereits seit seiner Festivalpremiere in aller Munde. Am 8. Januar konnte das farbenfrohe Werk mit Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) sieben Golden Globes in Empfang nehmen - mehr als jeder andere Film zuvor. Die Chancen stehen auch gut bei dem wichtigsten Filmpreis Großbritanniens. Nominiert ist der Streifen unter anderem in den Kategorien 'Bester Hauptdarsteller' und 'Beste Hauptdarstellerin', sodass sich Ryan und Emma Hoffnungen auf die goldene Maske machen können.

'La La Land' muss jedoch mit starker Konkurrenz rechnen, denn 'Manchester by the Sea', 'Arrival', 'Ich, Daniel Blake', 'Nocturnal Animals' und 'Moonlight' gehören ebenfalls zu den Favoriten des Preises, die 'La-La Land' dicht auf den Fersen sind.

Dies sind die Nominierten in den Hauptkategorien:

Bester Hauptdarsteller:

Casey Affleck - 'Manchester by the Sea' Jake Gyllenhaal - 'Nocturnal Animals' Andrew Garfield - 'Hacksaw Ridge' Ryan Gosling - 'La La Land' Viggo Mortensen - 'Captain Fantastic'

Beste Hauptdarstellerin:

Amy Adams - 'Arrival' Emily Blunt - 'The Girl on the Train' Natalie Portman - 'Jackie' Emma Stone - 'La La Land' Meryl Streep - 'Florence Foster Jenkins'

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali - 'Moonlight' Jeff Bridges - 'Hell or High Water' Dev Patel - 'Lion' Hugh Grant - 'Florence Foster Jenkins' Aaron Taylor-Johnson - 'Nocturnal Animals'

Beste Nebendarstellerin:

Hayley Squires - 'Ich, Daniel Blake' Viola Davis - 'Fences' Naomie Harris - 'Moonlight' Nicole Kidman - 'Lion' Michelle Williams - 'Manchester by the Sea'

Bester Film:

'Manchester by the Sea'

'Moonlight'

'Ich, Daniel Blake'

'La-La Land'

'Arrival'