‘La La Land’: Im Rennen um den Oscar als bester Film

'La La Land', 'Moonlight' und 'Arrival' - sie alle dürfen auf einen Goldjungen hoffen.

Am heutigen Dienstag [24. Januar] wurden die Nominierungen der Oscars 2017 bekannt gegeben und eins ist sicher: In der Kategorie 'Film des Jahres' wird es spannend. Das Filmmusical 'La La Land', das die bisherige Award-Saison dominierte, geht selbstredend ins Rennen um einen Academy Award, muss allerdings auch mit harter Konkurrenz rechnen: 'Moonlight', 'Arrival', 'Fences', 'Hacksaw Ridge - Die Entscheidung', 'Hidden Figures - Unbekannte Heldinnen', 'High or Hell Water', 'Lion' und 'Manchester by the Sea' haben ebenfalls Chancen.

Die 'La La Land'-Stars Emma Stone (28) und Ryan Gosling (36) könnten als beste Schauspielerin beziehungsweise bester Schauspieler nach Hause gehen - wenn ihnen nicht Stars wie Meryl Streep, Natalie Portman, Denzel Washington oder Viggo Mortensen in die Quere kommen.

Ein deutscher Film geht ebenfalls ins Rennen um einen Oscar: 'Toni Erdmann' könnte zum besten ausländischen Film werden.

Die Nominierungen der Academy Awards 2017:

Bester Film

- La La Land

- Lion

- Moonlight

- Manchester by the Sea

- Arrival

- Hell or High Water

- Fences

- Hidden Figures

- Hacksaw Ridge

Beste Regie

- Damien Chazelle - La La Land

- Barry Jenkins - Moonlight

- Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

- Denis Villeneuve - Arrival

- Mel Gibson - Hacksaw Ridge

Bester Hauptdarsteller

- Casey Affleck - Manchester by the Sea

- Ryan Gosling - La La Land

- Denzel Washington - Fences

- Viggo Mortensen - Captain Fantastic

- Andrew Garfield - Hacksaw Ridge

Beste Hauptdarstellerin

- Emma Stone - La La Land

- Natalie Portman - Jackie

- Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

- Isabelle Huppert - Elle

- Ruth Negga - Loving

Bester Nebendarsteller

- Jeff Bridges - Hell or High Water

- Mahershala Ali - Moonlight

- Dev Patel - Lion

- Lucas Hedges - Manchester by the Sea

- Michael Shannon - Nocturnal Animals

Beste Nebendarstellerin

- Viola Davis - Fences

- Naomie Harris - Moonlight

- Nicole Kidman - Lion

- Michelle Williams - Manchester by the Sea

- Octavia Spencer - Hidden Figures

Bester ausländischer Film

- Toni Erdmann (Deutschland)

- The Salesman (Iran)

- A Man Called Ove (Schweden)

- Land of Mine (Dänemark)

- Tanna (Australien)

Bester animierter Film

- Kubo and the two Strings

- Vaiana

- My Life as a Zucchini

- The Red Turtle

- Zoomania

Bestes Originaldrehbuch

- Hell or High Water

- La La Land

- The Lobster

- Manchester by the Sea

- 20th Century Women

Bestes adaptiertes Drehbuch

- Arrival

- Fences

- Hidden Figures

- Lion

- Moonlight

Bester Song

- "Audition" - La La Land

- "Can't stop the Feeling" - Trolls

- "City of Stars" - La La Land

- "The Empty Chair" - Jim

- "How Far I'll Go" - Vaiana

Beste Musik

- Jackie

- La La Land

- Lion

- Moonlight

- Passengers

Beste Kamera

- Arrival

- La La Land

- Lion

- Moonlight

- Silence

Beste Ausstattung

- Hail, Caesar!

- Arrival

- La La Land

- Passengers

- Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Beste Kostüme

- Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

- Allied

- Florence Foster Jenkins

- Jackie

- La La Land

Bestes Make-up

- A Man Called Ove

- Star Trek Beyond

- Suicide Squad

Bester Schnitt

- Arrival

- Hacksaw Ridge

- Hell or High Water

- La La Land

- Moonlight

Bester Tonschnitt

- Arrival

- Deepwater Horizon

- Hacksaw Ridge

- La La Land

- Sully

Beste Tonmischung

- Arrival

- Hacksaw Ridge

- La La Land

- Rogue One

- 13 Hours

Beste visuelle Effekte

- Deepwater Horizon

- Rogue One

- Das Dschungelbuch

- Doctor Strange

- Kubo and the two Strings

Bester Dokumentarfilm

- Fire at Sea

- I am not Your Negro

- Life Animated

- OJ: Made in America

- 13th