Allgemein | STAR NEWS

Kylie Minogue: Neues Label, neues Glück!

Kylie Minogue (48) will wieder zu ihren Ursprüngen zurückkehren.

Die Sängerin ('I Should Be So Lucky') hat sich deswegen entschlossen, zu einen neuen Musiklabel zu wechseln. Ab sofort steht sie bei BMG unter Vertrag. Am Donnerstag [02. Februar] postete sie auf Instagram einen Snap, der sie in den Büros des Labels zeigt. Zu dem Bild schrieb sie: ?Ich bin so froh, euch mitteilen zu können, dass mein neues Label BMG ist. Ich schwöre euch, dass mein Herz und meine neue Seele im nächsten Projekt stecken.?

Alexi Cory-Smith, der Präsident von BMG, hat jetzt gegenüber 'Music Week' verraten, worauf sich Kylies Fans in Zukunft freuen können: Es geht back to the roots. ?Wir wollen ein tolles, großes, klassisches Kylie-Pop-Album machen. Sie ist seit 30 Jahren im Business und sie ist mittlerweile besser denn je. Es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und mit unserer Reichweite im Multi-Medialen, besteht sogar die Möglichkeit eine Dokumentation oder ein Buch mit ihr zu machen - alles ist möglich. Sie ist einfach die ultimative Künstlerin.? Ganz schön viel Lob vom neuen Chef, das dürfte Kylie Minogue freuen. Wann man genau mit neuem Output der süßen Australierin rechnen kann, ist allerdings noch geheim.