Kylie Minogue: Keine lustigen Popsongs mehr

Kylie Minogue (48) will einen Imagewandel herbeiführen.

Die Sängerin ('I Should Be So Lucky') ist seit jeher für ihre munteren, aufbauenden Hits bekannt. Jetzt hat sie aber anscheinend Lust auf eine andere Ausrichtung, wie sie der britischen 'Evening Standard'-Zeitung verriet: ?Für mich hat in der Vergangenheit offensichtlich Pop Dance sehr gut funktioniert, gute Melodien und emotionale Themen. Ich glaube, dass die meisten Menschen meine Songs als fröhlich empfinden. Aber es muss nicht immer Spaß sein ? es kann auch prickelnde Melancholie sein. Ich habe diese Begriffe noch nie vorher zusammen benutzt, aber das werde ich in Zukunft häufiger! Und es wird etwas Unerwartetes passieren!?

Dass sie an neuer Musik arbeitet, ist bekannt. 2017 soll ihr nächstes Album erscheinen. Es wäre die erste Veröffentlichung seit ihrem Weihnachtsalbum 'Kylie Christmas' im Jahr 2015.

Das nächste Jahr soll eh das Kylie-Jahr werden. Die hübsche Australierin hat große Pläne: ?Ich freue mich auf ein solides Jahr 2017. Bisher habe ich nur vereinzelte Gigs gespielt, das hat mich beschäftigt gehalten. Jetzt möchte ich einfach wieder gute Musik machen. Musik, die Teil des Lebens von den Menschen wird.?

Fans von Kylie Minogue sollten sich also auf das nächste Jahr freuen, auch wenn der neue Sound der Sängerin vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Aber bislang wurde eigentlich jeder Song, der von Kylie stammt zum Erfolg ? ein gutes Zeichen.