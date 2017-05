Allgemein | STAR NEWS

Kylie Jenner: So kostspielig verwöhnt sie ihren Neuen

Kylie Jenner (19) will sich offenbar Liebe erkaufen.

Seit Kurzem ist die Jüngste des Kardashian/Jenner-Clans mit dem Rapper Travis Scott (25, 'Mamacita') liiert. Doch anscheinend fürchtet Kylie, dass ihr der bald wieder davonlaufen konnte - oder warum überhäuft sie ihn nach nur wenigen Wochen Beziehung direkt so mit sündhaft teuren Geschenken? "Kylie ist zurück bei ihren alten Gewohnheiten, sie ist sich so unsicher, dass Travis sie sitzen lassen wird, wenn sie nicht seine Liebe kauft", bestätigte ein Vertrauter gegenüber dem 'Heat Magazine'. "Kylie schenkte Travis eine Patek Philippe Calatrava Uhr im Wert von 19.700 Dollar (17.800 Euro) zum zweiwöchigen Jubiläum ihres ersten Kusses, und sie bot ihm sogar an, einen Lamborghini Aventador im Wert von 400.000 Dollar (361.000 Euro) zu kaufen, damit er zu ihrem eigenen passt."

Im Sauseschritt geht es auch in Sachen Zusammenziehen weiter: "Sie hat ihm sein eigenes Zimmer in ihrem Haus eingerichtet, das er als Studio nutzen kann", so der Insider.

Schon bei Kylie Jenners Ex Tyga (27, 'Ayo') zeigte sich die Make-up-Unternehmerin mehr als großzügig. Zu seinem Geburtstag vergangenen November überraschte sie ihn mit einem funkelnden 60-Karat-Diamant-Armband, ein paar Monate zuvor stand ein brandneuer Bentley im Wert von 300.000 Dollar (270.000 Euro) vor der Tür des Rappers. Ob der Weg zum Herzen eines Mannes wirklich über den Geldbeutel führt, Kylie?