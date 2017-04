Allgemein | STAR NEWS

Kurt Russell: Darum ist Goldie die richtige Frau für mich

Kurt Russell (66) ist immer noch sehr verliebt in Goldie Hawn (71).

Der Schauspieler ('Die Klapperschlange') und seine Kollegin ('Der Club der Teufelinnen') lernten sich 1983 kennen und sind seitdem unzertrennlich.

"Ich sage das jetzt schon seit 34 Jahren, ich glaube nicht, dass Goldie und ich anders sind als andere Paare", befand der Amerikaner im Gespräch mit 'Extra'. "Es gibt immer Auf und Abs und Ablenkungen und all das. In 34 Jahren erlebt man wohl zusammen alle Emotionen, die man so hat."

Aber das große Gefühl ist geblieben. "Ich glaube, dass Liebe alles überwindet. Es gab sicherlich Zeiten, wo wir beide dachten, es geht so nicht mehr weiter, aber das passiert jedem Paar, man überwindet das dann irgendwie."

Sowieso hätte er die tollste Frau der Welt: "Goldie ist spektakulär, sie ist einfach toll, sie ist die richtige Frau für mich."

Vielleicht wird das Paar auch irgendwann nicht mehr gefragt, warum es in all den Jahren nie geheiratet hat, denn das scheint besonders in den USA immer noch zu interessieren. Kaum ein Interview vergeht, in dem nicht einer der beiden danach gefragt wird. Dabei sind sie doch der beste Beweis, dass man auch ohne Trauschein glücklich sein kann.

Kurt Russell kann man demnächst übrigens in der Fortsetzung 'Guardians of the Galaxy 2' in den deutschen Kinos sehen.