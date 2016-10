Allgemein | STAR NEWS

Kristen Stewart: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben

Kristen Stewart (26) hat Gerüchten zufolge eine neue Freundin.

Die Darstellerin ('Café Society') wurde seit August dieses Jahres mehrmals mit der Musikerin St. Vincent (34, 'Digital Witness') gesehen, die in der Klatschpresse vornehmlich durch ihre etwa einjährige Beziehung zu Supermodel Cara Delevingne (24) bekannt ist. Die beiden hatten sich im Sommer dieses Jahres getrennt. St. Vincent konnte sich offenbar aber schnell trösten. Im August waren sie und Kristen Besucher in einer Comedyshow in Los Angeles, Anfang Oktober nahm Kristen ihren neuen Schatz mit zur Premiere ihres neuen Films 'Certain Woman', der auf dem New York Film Festival gezeigt wurde. Nun hat ein Insider gegenüber 'US Weekly' erklärt:

"Seitdem haben sie fast jeden Tag zusammen verbracht. Es ist sehr romantisch. Kristen flüstert ihr ständig etwas ins Ohr und fragt sie nach ihrer Meinung."

Kristen selbst hat sich zu der neuen Romanze noch nicht öffentlich geäußert. Allerdings versucht sie stets, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit zu halten. Zuvor wurde sie mit der französischen Sängerin Soko in Verbindung gebracht und war längere Zeit mit ihrer Assistentin Alicia Cargile zusammen, mit der sie zuletzt im August dieses Jahres gesehen wurde. Gegenüber der britischen 'Elle' hatte der Star verraten, dass die Beziehung nicht immer einfach sei: "Ich glaube, dass ich momentan wirklich in meine Freundin verliebt bin. Wir haben uns ein paar Mal getrennt und sind wieder zusammen gekommen. Dieses Mal dachte ich aber: 'Endlich, ich kann wieder etwas fühlen.'" Ob die neue Beziehung mit St. Vincent bei Kristen Stewart ähnliche Gefühle auslöst, wird sich zeigen.