Kraftklub: “Status und Erfolg haben wir nie in Goldenen Schallplatten gemessen”

Kraftklub sehen sich auch weiterhin vor allem als Live-Act.

Die Band ('Dein Lied') bringt am Freitag [2. Juni] ihre neue Platte 'Keine Nacht für Niemand' auf den Markt, mit der natürlich wieder eine große Tour einhergeht. Im vergangenen Jahr gönnten sich die fünf Chemnitzer eine Auszeit, nachdem sie zuvor ausgiebig auf Tour waren. Alleine zu 'In Schwarz', dem zweiten Album der Band, gab es mehrere Touren. Für Frontmann und Sänger/Rapper Felix Brummer waren aber sowieso schon immer die Touren das eigentliche Highlight des Bandlebens und nicht die Veröffentlichung einer neuen Platte, wie er im Gespräch mit 'NWZ Online' betonte:

"Wir haben uns immer als Live-Band begriffen. Status und Erfolg haben wir nie in Goldenen Schallplatten gemessen. Sondern eher daran, wie viele Leute zu Konzerten kommen oder wo wir auf den Festivalplakaten stehen." Auch Gitarrist Steffen Israel weiß: "Ticketverkäufe sind uns wichtiger als Plattenvorverkäufe."

Ab dem 17. Oktober sind die Jungs wieder unterwegs, doch schon vorher steht die Festivalsaison an.

Der vermutlich wichtigste Termin für Kraftklub ist der 16. Juni, denn dann findet das eigene Festival der Band in Chemnitz statt. An zwei Tagen treten auf dem 'Kosmonaut Festival' Musiker verschiedenster Genres auf. Von Deichkind über Haiyiti und Bilderbuch bis hin zur 187 Straßenbande und SXTN ist für jeden was dabei. In diesem Jahr feiert das Festival zudem fünfjähriges Jubiläum, sodass eine große Party unausweichlich scheint. Kraftklub stehen zwar (noch) nicht auf der Line-Up-Liste, aber da noch ein geheimer Headliner aussteht, dürfen sich Fans vermutlich auf die fünf Jungs freuen.

