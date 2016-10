Allgemein | STAR NEWS

Kourtney Kardashian: Immer noch geschockt

Kourtney Kardashian (37) leidet mit ihrer Schwester Kim Kardashian (35, 'Keeping Up With the Kardashians').

Die Reality-TV-Darstellerin ('Keeping up with the Kardashians') steht ihrer Schwester in dieser Zeit bei. Kim wurde vor kurzem in ihrer Unterkunft in Paris überfallen. Der Fall beschäftigt bis heute die Medien. Wer ist der Täter, war es ein Insiderjob? Das sind nur zwei von vielen Fragen. Die ältere Schwester des It-Girls verriet jetzt, dass auch sie immer noch von dem Verbrechen geschockt ist:

"Ihr [Kim] geht es nicht gut. Ich glaube, dass wir alle immer noch ziemlich mitgenommen sind. Sie hat eine große Familie, die sie unterstützt. Wir sind als Familie durch so viele traumatische Dinge gegangen und darum geht es ja in einer Familie."

In der australischen TV-Sendung 'Today Extra' erklärte sie außerdem, dass der Vorfall ein Weckruf für die Familie gewesen sei. In Zukunft wolle man sich besser überlegen, was man über alle möglichen sozialen Netzwerke teilt. Kim hatte vor dem Überfall Bilder ihres Schmuckes gepostet, der ihr dann später entwendet wurde.

Allerdings richtet Kourtney ihren Blick schon in die Zukunft: "Ich glaube, dass meine Familie nicht wirklich die Zeit hat, so etwas zu verdauen. Unsere Leben sind einfach sehr schnell und hektisch, wir haben gar nicht die Chance dazu. Ich habe mir in diesem Fall aber die Zeit dafür genommen, weil es mich immer noch mitnimmt." Kourtney Kardashian weiß eben, Prioritäten zu setzen.