Kniehohe Stiefel – von klassisch über martialisch bis hin zu purer Eleganz

Kniehohe Stiefel reichen bis zum Knie oder darunter. Sie sind im Allgemeinen um den Beinschaft und den Knöchel herum enger als oben. Ursprünglich bestanden sie aus Leder, wobei Versionen aus synthetischem Kautschuk (PVC, Neopren, etc.) folgten. Die meisten sind als Slip on konzipiert - zum einfachen Hineinschlüpfen. Aber es gibt auch Sorten mit Schnallen und solche, die zu schnüren sind oder mit einem Reißverschluss geschlossen werden.

Arten der Stiefel - Kniehohe Stiefel werden in der Modewelt seit den 1950er Jahren verwendet, auch für Würdenträger, wie die Mitglieder des Texas A&M University Corps of Cadets. Die Lederstiefel können mit Sporen oder Quasten akzentuiert oder relativ schnörkellos sein. Bei modebewussten Damen weitaus beliebter sind Stiefel, die auch Merkmale eines Pumps besitzen, etwa einen hohen Absatz und eine zierliche, schmale Form. Rustikaler sehen dagegen Motorradstiefel aus - die Biker Boots. Motorradstiefel reichen vom oberen Knöchel bis zu unterem Knie. Sie haben die Außenseite eines typischen Stiefels, aber einen niedrigen Absatz, um das Motorrad zu kontrollieren. Um die Sicherheit des Motorrads zu verbessern, werden Biker Boots in der Regel aus dickem, schwerem Leder hergestellt und können energieabsorbierende und lastverteilende Polsteretall, Kunststoff und/oder Verbundmaterialien enthalten, um die Füße, Knöchel und Beine des Motorradfahrers bei einem Unfall zu schützen. Für den Einsatz bei nassem Wetter haben manche Stiefel eine wasserdichte Membranauskleidung wie Gore-Tex oder SympaTex.

Die typischen Biker Boots - Je nachdem, wie formschlüssig der Schuh ist, kann der Schaft so gestaltet sein, dass er sich in Längsrichtung öffnet, damit der Fahrer den Schuh leicht an- und ablegen kann. In diesem Fall werden normalerweise Klettverschlüsse oder andere Verschlüsse an den Innenseiten der Öffnung verwendet, damit der Fahrer den Stiefel über Fuß, Knöchel und Bein schließen kann. Dies ermöglicht es Bikern, eine gewisse Flexibilität zu erreichen. Einige Hersteller bieten auch ein internes Schnellspannsystem zwischen einem weichen Innenbein und der härteren Außenschale des Stiefelschaftes an, um einen festen, aber komfortablen Sitz zu gewährleisten. Die Ferse eines Biker Boots ist typischerweise sehr niedrig: nicht mehr als 13 mm und die Sohle von Ferse und Fuß ist eher glatt gestaltet.

Trapezstiefel -Trapezstiefel werden meist aus schwerem Leder gefertigt, sind mittelhoch und schwarz oder braun koloriert. Trapezstiefel sind so konzipiert, dass sie den Motorradfahrer vor der Hitze der Auspuffrohre und des Motorblocks sowie vor Verletzungen an Fuß und Bein bei einem Unfall während der Fahrt schützen. Sie können eine integrierte Stahlkappe und einen Metallschaft in der Ferse enthalten. Ein Riemen geht über den oberen Teil des Fußes am Knöchel, ein Riemen wickelt sich um den hinteren Teil des Fußes am Knöchel und zwei weitere Riemen erheben sich von der Sohle auf beiden Seiten des Knöchels. Damit wirken die Stiefel sehr rustikal. Die vier Riemen werden von den beiden Metallringen gehalten, die sich auf beiden Seiten des Knöchels befinden. Typischerweise besitzen diese Stiefel ein Paar Zuggurte auf beiden Seiten der Oberteile der Schäfte. Einige Hersteller ersetzen diese Riemen durch ein verstellbares Lederband, das sich an der Außenseite der Schäfte befindet. Sohlen und Fersen sind in der Regel aus Hartgummi gefertigt und können entweder relativ flach sein oder mit Ösen versehen sein, um die Traktion zu erhöhen.

Trapezstiefel wurden ursprünglich nach dem Vorbild der im 19. Jahrhundert weit verbreiteten Stiefel mit quadratischen Zehenspitzen modelliert, einschließlich der Stiefel, die von amerikanischen Bürgerkriegssoldaten getragen wurden. In den 1960er Jahren kamen Lederriemen und -ringe hinzu, wodurch die moderne Version des Trapezstiefels entstand, der schnell zum Klassiker wurde. Heute vereinen Designer kreativ die Merkmale dieser klassischen Stiefel mit den Heels eines Pumps und kreieren dadurch faszinierende Damenstiefel.

