Kirsten Dunst: Keine Eile mit der Hochzeit

Kirsten Dunst (34) ist glücklich.

Die Schauspielerin ('Spider-Man') möchte nichts überstürzen. Seit Januar ist bekannt, dass sie mit ihrem Schauspielkollegen Jesse Plemons (28, 'Breaking Bad') liiert ist. Seit Mai 2016 munkelte man, das etwas zwischen den beiden läuft. Anfang 2017 machten sie dann Nägel mit Köpfen und zeigten sich mit Verlobungsringen.

Wer jedoch mit einer baldigen Hochzeit rechnete, wird jetzt enttäuscht. Am Samstag [25. Februar] zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Dazu wählten sie die Independent Spirit Awards in Santa Monica aus und Jesse stellte auf dem roten Teppich klar, wann man einer Hochzeit rechnen kann. "Wir finden schon den richtigen Zeitpunkt? Wir gehen es langsam an", erklärte er gegenüber 'E! News'.

Kirsten zeigte sich auf dem Oscar-Teppich am Sonntag ebenfalls ganz relaxt: "Wir sind ziemlich gechillt." Sie könne sich vorstellen, dass es im nächsten Frühling so weit sein könnte.

Erstmal steht für sie jedoch etwas ganz anderes auf dem Plan: Kirstens Regiedebüt. In der Hauptrolle ihres ersten Films wird Dakota Fanning zu sehen sein und auch Jesse hat eine kleine Rolle in dem Streifen.

Vielleicht ist Jesse zur Premiere dann ja auch schon Mr. Dunst, also Kirsten Dunsts Mann.