Allgemein | STAR NEWS

Kirk Douglas: Er freut sich auf seinen 100. Geburtstag

Kirk Douglas (99) kann seinen Ehrentag kaum erwarten.

Die Filmlegende ('Spartacus') macht sich dafür bereit, in ein paar Tagen den großen Meilenstein zu feiern: Am 9. Dezember wird Kirk Douglas 100 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass lassen es sich sein Sohn Michael (72) und dessen Frau Catherine Zeta-Jones (47) nicht nehmen, dem Hollywoodstar eine Riesenparty mit rund 200 geladenen Gästen zu schmeißen. Kirk selbst weiß noch gar nicht so recht, was ihn dort erwartet.

"Ungefähr 200 Freunde und Familienmitglieder werden kommen, aber das ist alles, was ich weiß", gestand er gegenüber 'Closer Weekly'. "Mein einziger Job ist es, dass es mir gut geht und ich ausgeruht bin, damit ich auftauchen und charmant sein kann. Und natürlich eine kleine, unvorbereitete Rede zu halten, die ich mit meinem Sprachtherapeuten geübt habe, damit mich die Leute auch verstehen."

Der Schauspieler, der seit einem Schlaganfall im Jahr 1996 unter Sprachproblemen leidet, plant außerdem ein großzügiges Geschenk an eine wohltätige Organisation. Schließlich nutzen er und seine Frau Anne (97) "diese fröhlichen Angelegenheiten immer, um den Institutionen, die wir unterstützen, durch unsere Foundation Geschenke zu überreichen", wie er der Publikation erklärte. "Schenken ist ein selbstloser Akt, behaupte ich, weil man sich dadurch gut fühlt."

Einen Rat für andere Menschen, die auch so ein hohes Alter wie Kirk erreichen wollen, hat er indes nicht: "Ich werde immer nach einem Rat gefragt, wie man ein langes und gesundes Leben führt. Ich habe keinen. Ich glaube aber daran, dass es einen Grund gibt, weshalb wir hier sind. Ich wurde nach einem Helikopterabsturz und einem Schlaganfall verschont, um mehr Gutes für die Welt zu tun, bevor ich sie verlasse."

Vielleicht ist eines seiner Geheimnisse zum Jungbleiben aber auch die immer noch anhaltende Liebe zu seiner Frau Anne, mit der er seit 1954 verheiratet ist. "Ich hatte das große Glück, vor 63 Jahren meine Seelenverwandte zu treffen und ich glaube, dass unsere wundervolle Ehe und unsere nächtlichen Gespräche zur goldenen Stunde mir dabei geholfen haben, alles zu überleben", ist sich Kirk Douglas sicher.

Weitere Artikel