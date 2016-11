Allgemein | STAR NEWS

Kim Hnizdo: “Tu so, als wärst du der Coolste”

Kim Hnizdo verrät ihren Trick für den roten Teppich.

Seit die schöne Hessin im Mai die elfte Staffel von 'Germany's Next Topmodel' gewann, gehört es zu ihrem Alltag dazu, bei den verschiedensten Events über den roten Teppich zu laufen. Inzwischen hat sich Kim daran gewöhnt und sogar den richtigen Dreh raus.

"Wenn du in den Raum kommst, tu so, als hättest du einen Plan von allem, tu so, als wärst du selbstbewusst, tu so, als wärst du der Coolste und dann werden die Leute das auch denken", verriet sie ihren Geheimtipp im Gespräch mit 'Bunte'.

Dass sie heute einmal hier stehen würde, kann Kim indes selbst kaum glauben. "Ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass ich mal Germany's Next Topmodel werde", gestand sie kürzlich der 'Cosmopolitan'. "Ich bin superspontan zum Casting gegangen und bin dann von der nächsten in die nächste Runde gekommen, habe immer Vollgas gegeben und wollte schauen, wie weit ich komme. Aber ich habe bis zum Schluss nicht damit gerechnet, dass ich gewinne."

Das hat sie aber doch getan und seitdem läuft es ziemlich gut für die hübsche Blondine: Auf den roten Teppichen in Deutschland ist sie ein gern gesehener Gast und auch auf der Berlin Fashion Week schritt sie für einige Labels über den Laufsteg.

Ob Kim Hnizdo dabei wohl auch ihr oben genanntes Mantra durch den Kopf geht?