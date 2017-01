Allgemein | STAR NEWS

Kim Cattrall: Ein Grab steht bereit

Kim Cattrall (60) weiß jetzt schon, wo sie eines Tages begraben sein wird.

Der Name und das Geburtsdatum der Schauspielerin ('Sex and the City') steht bereits auf einem Grabstein in Liverpool - mit dem Hinweis 'The Liverpool Cleopatra'. Letzteres erinnert daran, dass Kim Cattrall 2010 in Shakespeares 'Antony and Cleoptra' in Liverpool auf der Bühne stand und ihr Vater sehr stolz darauf war. Er selbst wurde 2012 in der Familienstätte begraben und es war sein Wunsch, dass seine Tochter, wenn der Tag kommt, ebenfalls dort ihre letzte Ruhestätte findet. Die Darstellerin wurde in Liverpool geboren, wuchs in Kanada auf, kam aber in ihrer Jugend wieder zurück.

Der Grabstein sorgte allerdings für unschöne Furore, denn Michelle Cox (49), eine Cousine der Fernsehschönheit, war empört, einen neuen Grabstein dort vorzufinden. Ihre Mutter liegt in dem Familiengrab begraben, sie wird auch auf dem Grabstein genannt, aber Michelle war empört, dass sie nicht kontaktiert wurde. Kim Cattrall erklärte wiederum auf Facebook, dass sie nichts von der Cox-Familie wusste: "Als ich das erste Mal den Vicar von Wavertree Holy Trinity kontaktierte und ihm vom Wunsch meines Vaters erzählte, gab es von anderen Seiten keinen Anspruch auf das Grab. Es war auch der Wunsch meines Vaters, dass ich dort begraben werde. Wir wollten einen neuen Grabstein mit seinem Namen und meinem - wenn die Zeit kommt."

Kim Cattrall wehrte sich gegen die Vorwürfe ihrer Cousine, die gleich die britische Regenbogenpresse alarmierte: "Keiner meiner britischen und kanadischen Familie hat jemals den Namen Cox gehört. Die Cox-Familie ist nicht meine Familie. Ich habe sie nie getroffen oder je von ihnen gehört."

Aber das Wichtigste sei, dass sie irgendwann in Liverpool begraben wird, denn die Kanadierin fühlt sich ihrer Geburtsstadt eng verbunden: "Ich liebe meinen Vater und er liebte Liverpool wie ich es tue. Es wird immer die Heimat der Cattrall-Familie sein. Ich bin eine stolze Liverpoolerin", betonte Kim Cattrall, die es offensichtlich nicht unheimlich findet, dass es dort bereits einen Grabstein mit ihrem Namen gibt.