Kim Cattrall: Angst vor Alzheimer

Kim Cattrall (60) fürchtet sich davor, wie ihr Vater im Alter an Alzheimer zu erkranken.

Die Schauspielerin ('Sex and the City') hält sich für Dreharbeiten gerade in Liverpool auf, wo sie auch ihre Kindheit verbrachte. Wieder zurück an diesem Ort zu sein, lässt bei Kim alte Erinnerungen und Ängste wach werden, wie sie gestehen musste. Vor allem Gedanken an ihren Vater Dennis, der im Jahr 2012 an den Folgen von Alzheimer starb, beschäftigen die Darstellerin sehr.

"Ich mache mir Sorgen um Alzheimer", gestand sie der Zeitung 'Daily Mirror'. "Das hat mir meinen Vater genommen. Aber das ist deine DNA. Das ist ein Teil des Lebens. Und ich versuche, nicht so viel auf meinen Ängsten zu basieren. Mehr als alles andere ist das ein Weckruf, um das Leben zu genießen."

So wolle sie das Beste aus der Zeit machen, die sie noch hat. "Meine Mutter ist noch ganz da - sie ist 87 und toll", schwärmte sie.

Kim selbst ist inzwischen schon 60, hält sich aber dank "gesunder Ernährung, Sport, keinem Sonnenbaden und natürlicher Hautpflege" fit und schön. Trotzdem macht sich der TV-Star natürlich auch Gedanken über das Älterwerden und den Tod. "Ich bin nicht mit Großeltern großgeworden, deshalb hatte ich nicht das Glück, den Alterungsprozess mitzuerleben, als ich jung war", erklärte Kim Cattrall. "Der Tod fühlt sich immer noch an wie eine Überraschung, wenn er passiert, da man sich täglich vor solch katastrophalen Situationen schützt, die schwer zu ertragen sind. Deshalb versuche ich, das zu entdecken und es zu akzeptieren, wenn es mir passiert."