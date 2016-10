Allgemein | STAR NEWS

Kiefer Sutherland: Alkohol muss sein

Kiefer Sutherland (49) will weiterhin mit seinen Freunden feiern.

Der Serienstar ('24') wurde 2007 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und bekam eine 48-tägige Haftstrafe aufgebrummt. Das hält ihn aber nicht davon ab, in Geselligkeit zur Flasche zu greifen. Da kann es schon mal passieren, dass er volltrunken einen Weihnachtsbaum attackiert - so geschehen vor Jahren in London.

"Ich liebe es, mit meinen Freunden auszugehen und mir ein paar zu genehmigen", erklärte der Kanadier in 'The Jess Cagle Interview'. "Wenn ich allerdings mein Leben betrachte, dann muss ich auch sagen, dass mir die wirklich schlimmen Dinge dann passiert sind, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war und ein paar getrunken habe. Ich genieße diese Zeiten mit meinen Kumpels, egal was die Konsequenzen sind."

Kiefer gibt allerdings zu, dass er sich Gedanken über seinen Alkoholkonsum macht: "Ich müsste lügen, wenn es nicht ein paar Momente gegeben hätte, wo es den Bach runter ging. Aber ich war nie der Typ, der seinen Kummer im Alkohol ertrank."

Der Schauspieler versuchte trotzdem schon öfter, abstinent zu leben, doch er stellte fest, dass das nichts für ihn ist. "Ich hatte Zeiten, wo ich nicht getrunken habe, aber ich traf irgendwann die Entscheidung - ob sie nun richtig oder falsch ist -, dass ich hart arbeite und mich dann amüsiere, anstatt jetzt komplett aufzuhören zu trinken. Dafür habe ich mich entschieden und mit dieser Entscheidung lebe ich jetzt", betonte Kiefer Sutherland.