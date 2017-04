Allgemein | STAR NEWS

Kid Rock: Pamela Andersons Nachfolgerin gefunden

Kid Rock (46) macht wieder Ernst.

Der Rocker ('All Summer Long') hatte 2001 Pamela Anderson (49, 'Baywatch') kennengelernt, die er im Juli 2006 auch heiratete. Allerdings war deren Beziehung von zahlreichen Problemen überschattet, so erlitt Pamela in den folgenden Monaten eine Fehlgeburt. Bereits wenige Monate nach der Hochzeit, im November 2006, reichte sie die Scheidung von dem Republikaner sein. Seit 2007 sind die beiden offiziell geschieden. Doch da Kid Rock keine Zeit verliert, begann er bereits wenig später Audrey Berry zu daten. Den beiden scheint nun längeres Glück beschieden zu sein, denn nach fast zehn Jahren sind die beiden immer noch zusammen.

Nun sollen sie nach mehreren Medienberichten auch verlobt sein, denn Audrey wurde mit einem riesigen Diamantring gesehen, den sie zu dem kürzlichen Auftritt ihres Herzbuben für 'Chillin' the Most Cruise' auftrug. Kid Rock selbst hat sich bisher allerdings nicht zu den Gerüchten geäußert, auch seine angebliche Verlobte verhielt sich noch still und hat diese weder bestätigt noch verneint.

Kid Rocks Hochzeit mit Pamela Anderson fand übrigens in Saint-Tropez statt und war vor allem überraschend, denn es hatte sich um eine Spontanhochzeit aus dem Blauen heraus gehandelt. Es könnte also passieren, dass Audrey Berry eines Tages einen funkelnden Ehering am Finger trägt und niemand etwas von der Vermählung mitbekommen hat.