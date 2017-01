Allgemein | STAR NEWS

Khloé Kardashian: Glücklicher denn je zuvor

Khloé Kardashian (32) dankt ihrer neuen Liebe für das Glück.

Die Unternehmerin hat eine schwierige Zeit hinter sich: 2015 hatte sie sich von ihrem Ehemann Lamar Odom (37) getrennt, im Oktober des Jahres wurde er bewusstlos in einem Bordell gefunden, im Jahr 2016 wurde ihre Schwester Kim in Paris ausgeraubt und ihr Schwager Kanye erlitt eine Psychose. Doch diese düsteren Zeiten gehören nun der Vergangenheit an, denn Khloé schwebt wieder auf Wolke sieben:

"Jetzt gerade, in diesen ersten Tagen des Jahres 2017, fühle ich mich unglaublich klar und bin wahrscheinlich so glücklich, wie ich es seit Jahren nicht mehr war", erklärte sie auf ihrer Homepage. "Es ist so ein großartiges Gefühl, dass ich mein Glück wiedergefunden habe! Es fühlt sich ehrlich an und ich spüre mehr Frieden in meinem Leben als jemals zuvor. Mein Ziel für das neue Jahr ist es, diesen Frieden und dieses Glücklichsein zu bewahren."

Auch wies sie zwischen den Zeilen darauf hin, dass ihr neuer Partner zumindest mit ein Grund für ihr großartiges Befinden ist. Seit September 2016 datet sie den Basketballspieler Tristan. Wer allerdings hofft, dass sie wie ihre Familienmitglieder Details zu ihrem Privatleben stets öffentlich machen wird, dürfte enttäuscht werden. Denn Khloé Kardashian kündigte an, sich mehr auf ihr Privatleben zu konzentrieren und sich ein Stück weit aus den sozialen Medien zurückzuziehen.