Kevin Jonas: Er ist wieder Papa

Kevin Jonas (28) darf jetzt wieder Windeln wechseln.

Danielle Deleasa (30), die Frau des Sängers ('Lovebug') hat die Geburt ihrer zweiten Tochter gut überstanden, wie der stolze Onkel Nick Jonas (24, 'Close') am Donnerstag [27.Oktober] seinen Fans via Twitter berichtete.

"Ahh! Ich bin wieder Onkel!" schrieb der Jonas Brother. "Glückwunsch an meinen Bruder und an meine Schwägerin zur Geburt ihrer schönen zweiten Tochter."

Nick, der derzeit als Schauspieler für einen neuen 'Jumanji'-Film vor der Kamera steht, will deswegen auch sofort nach New Jersey reisen, um das neue Familienmitglied zu begrüßen. "Ich bin hier am Set auf Hawaii, aber ich habe gerade die beste Nachricht erhalten: Mein Bruder und seine Frau haben ihr Baby bekommen! Ich bin überglücklich", teilte Nick über Instagram und Snapchat in einem Video mit. Den Post kommentierte er noch: "Glückwunsch Kevin und Dani! Wir haben einen weiteren Jonas!! Kann es gar nicht erwarten, eure Tochter in den Armen zu halten."

Da scheint sich wohl einer richtig zu freuen. Kevin und Danielle haben bis jetzt noch kein Statement abgeben, was aber nichts bedeuten muss: Sie haben schließlich auch alle Hände voll mit ihrer Tochter zu tun.

Schon im April kündigten Kevin Jonas und Danielle Deleasa, die seit 2009 verheiratet sind, an, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. 2014 kam Tochter Alena zur Welt.

