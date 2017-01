Allgemein | STAR NEWS

Keshia Knight Pulliam: Endlich Mama!

Keshia Knight Pulliam (37) schwelgt im Babyglück.

Bekannt ist die Schauspielerin als kleine Rudy Huxtable aus der 80er-Jahre-Sitcom 'Die Bill-Cosby-Show', jetzt hat sie allerdings eine ganz neue Rolle übernommen, die besonders gut zu ihr passt. "Ella Grace ist da!", schrieb Keshia am Montag [23. Januar] auf ihrem Instagram-Account und postete ein Foto von den in weiße Socken gehüllten Füßchen ihres neugeborenen Kindes.

Die Geschichte hinter dem Nachwuchs des einstigen Kinderstars ist indes nicht so freudig: Der Vater des Mädchens, Ed Hartwell, reichte im Juli des vergangenen Jahres die Scheidung von Keshia ein, kurz nachdem sie ihre Schwangerschaft angekündigt hatte. Außerdem verlangte er einen Vaterschaftstest.

Davon ließ sich die werdende Mutter aber nicht entmutigen: Im November zeigte sie ihren Instagram-Followern an Thanksgiving ein Ultraschall-Bild von ihrem damals noch ungeborenen Kind, außerdem erklärte sie: "Das ist das herausforderndste Jahr meines Lebens. Ich bin dieses Thanksgiving trotzdem mit mehr Dankbarkeit und Ehrfurcht vor Gottes Macht aufgewacht, als das jemals vorher der Fall war. Dieses kleine Gesicht hat mich weiter machen lassen und mir geholfen, die Stärke, von der ich nicht mal wusste, dass ich sie habe, zu finden."

Weiter betonte sie, dass ihr Töchterchen das Beste sei, das ihr je passiert ist - trotz der widrigen Umstände. "Ich würde das, was ich für sie durchgemacht habe, gegen nichts eintauschen", so Keshia Knight Pulliam. "Sie ist meine größte Errungenschaft und Freude. Sie hat mich dazu gebracht, selbst mit Tränen in den Augen zu lächeln. Ich bin so stolz, dass sie mich ausgewählt hat, um ihre Mama zu sein."

Weitere Artikel