Kesha: Nur ein frommer Wunsch zu Weihnachten

Kesha (29) bedankt sich bei ihren treuen Fans - und lässt auf neue Musik hoffen.

Wie auch viele andere ist die Sängerin ('Timber') wohl froh, dass sich das Jahr 2016 endlich zum Ende neigt. Seit 2014 befindet sie sich bereits in einem Rechtsstreit mit ihrem Produzenten Dr. Luke, der Anfang des Jahres seinen traurigen Höhepunkt fand: Vor Gericht wurde Keshas Bitte abgelehnt, vorzeitig aus ihrem Vertrag mit ihm und Sony Music entlassen zu werden. Weiterhin wirft sie Dr. Luke vor, sie über mehrere Jahre hinweg emotional und körperlich missbraucht zu haben.

Seit 2012 hatte sie deshalb auch keine Musik mehr veröffentlicht, in einem Instagram-Post machte Kesha ihren Fans aber nun Hoffnung auf neues Material. "Habe gerade eine Aufnahme eines Duetts von mir und jemand anderem zurückbekommen und weine Freudentränen. Niemals im Leben hätte ich daran geglaubt, dass dieser Traum tatsächlich wahr werden könnte", schrieb die Künstlerin zu einem Foto von sich. "Bitte betet alle dafür, dass ihr eines Tages diese Musik hören könnt. So verletzlich und ehrlich war ich noch nie zu mir selbst und es beschreibt buchstäblich, wie ich aufgewachsen bin. Ich kann es nicht abwarten, dafür zu kämpfen, dass ihr es hören werdet."

Dann bedankte sie sich noch bei ihren zahlreichen Fans, die sie die ganze Zeit unterstützt hatten: "Fröhliche Weihnachten und so an euch. Danke, dass ihr mich nicht im Stich gelassen habe, während ich gekämpft habe. Ich möchte einfach nur Kunst machen und sie euch hören lassen, das ist alles, was ich mir für Weihnachten wünsche. Und mein Neujahrsvorsatz ist, meine Platte fertigzustellen und sie euch geben zu können."

Allzu schlecht sieht es damit nicht aus: Wie Sony Music selbst im Oktober verkündete, bastele man gemeinsam mit Kesha an einem neuen Album. 2017 bekommt man also endlich wieder etwas von ihr zu hören!