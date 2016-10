Allgemein | STAR NEWS

Kendall Jenner: Stalker muss sich von ihr fernhalten

Der Stalker von Kendall Jenner (20) darf sich ihr fünf Jahre lang nicht nähern.

Die Reality-TV-Beauty ('Keeping Up with the Kardashians') konnte gestern [13. Oktober] vor einem Gericht in Los Angeles eine einstweilige Verfügung gegen Shavaughn McKenzie durchsetzen, der in diesen 60 Monaten immer einen Abstand von mindestens 90 Metern zu ihr wahren muss. Im August stand der Mann auf einmal in der Einfahrt zu Kendalls Haus in den Hollywood Hills und folgte ihrem Auto sogar durch das Tor, was sie mit Schrecken in ihrem Rückspiegel bemerkte.

"Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst", sagte Kendall laut 'TMZ' vor Gericht aus.

Nachdem sie an besagten Abend im Auto floh und die Polizei rief, wurde Shavaughn schließlich verhaftet und musste sich nun vor Gericht wegen Stalking und Hausfriedensbruch verantworten.

Kendall Jenner fühlte sich nach dem Vorfall in ihrem Haus nicht mehr sicher und konnte mehrere Tage lang nicht dorthin zurückkehren, weil sie zu viel Angst hatte. Auch heute noch hat sie Albträume, wie sie im Gerichtssaal gestand.

"So will ich nicht leben", erklärte das Model dem Richter und forderte Gerechtigkeit ein: "Ich fühle mich in meinem eigenen Haus nicht mehr sicher."

Deshalb gab sie auch ein Vermögen aus, um ein 24-Stunden-Überwachungssystem einzurichten. Nach dem Urteil dürfte Kendall Jenner jetzt aber erst einmal wieder aufatmen können.