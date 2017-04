Allgemein | STAR NEWS

Kelly Rowland: Manchmal verliere ich fast den Verstand

Kelly Rowland (36) braucht täglich fünf Minuten für sich, um nicht verrückt zu werden.

Die Sängerin hat mit ihrer Karriere sowie ihrem zweijährigen Sohn Titan alle Hände voll zu tun. Manchmal ist das aber auch ziemlich überwältigend, weshalb sich Kelly an einen wichtigen Rat hält, der ihr gegeben wurde.

"Es gibt Tage, an denen ich mich fühle, als würde ich meinen Verstand verlieren, wahrscheinlich einfach, weil ich von allem überwältigt werde", gestand sie dem 'Who'-Magazin. "Jemand sagte mir mal, dass ich mir einfach jeden Tag fünf Minuten für mich selbst nehmen soll, weil wir als Frauen einfach immer geben und geben."

Diese fünf Minuten - oder auch mal mehr - verbringt die Amerikanerin auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal nutzt sie die Zeit zum meditieren, an anderen Tagen betet sie, fährt mit dem Auto an der Küste entlang oder nimmt einfach ein entspannendes Bad.

Bald wird Kelly auf jeden Fall noch mehr zu tun haben, schließlich steht sie kurz vor einem Umzug nach Australien, um dort ihren Job als Jurorin von 'The Voice' anzutreten. Ihr Mann Tim Witherspoon und der gemeinsame Sohn begleiten sie natürlich. Auf ihre neue Aufgabe freut sich die Künstlerin jetzt schon, schließlich darf sie an der Seite von Seal, Delta Goodrem und Boy George junge Talente bewerten und coachen. Und so lange Kelly Rowland daran denkt, sich täglich ihre fünf Minuten zu nehmen, ist ja alles gut ...