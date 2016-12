Allgemein | STAR NEWS

Kelly Rowland: Bereit für ein zweites Baby

Kelly Rowland (35) hat ihre Familienplanung offenbar noch nicht abgeschlossen.

Mit ihrem Mann Tim Witherspoon zieht die Sängerin ('Commander') bereits den zweijährigen Sohn Titan groß, mit dem sie alle Hände voll zu tun hat. Das hält sie aber nicht davon ab, an weiteren Nachwuchs zu denken - ob sie wohl schon bald wieder schwanger sein wird?

"Ein Kind wäre noch in Ordnung", sagte Kelly 'E! News' auf Nachfrage. "[Titan] ist zwar ein echter Frechdachs, der mein Haus auf den Kopf stellt und an meine Wände malt und mich beschimpft, aber er ist trotzdem großartig und ich fühle mich gesegnet, ihn zu haben. Und er hat einen ausgezeichneten Vater. Wir drei sind eine schöne kleine Einheit - mal schauen was passiert!"

Vielleicht darf sich der kleine Titan schon bald über ein Geschwisterchen freuen, Spielkameraden hat er zum Glück aber schon: zum Beispiel Blue Ivy (4), die Tochter des Power-Pärchens Beyoncé (35) und Jay-Z (47). Mit Ersterer wurde Kelly einst als Mitglied der Popgruppe Destiny's Child ('Survivor') berühmt und auch heute sind die zwei Frauen noch immer bestens befreundet. Es versteht sich also von selbst, dass sich auch ihr Nachwuchs nahesteht.

"Sie benehmen sich wie Cousin und Cousine", erklärte Titans Mama. "Das Schönste an einer Freundschaft ist, wenn man miteinander groß wird und dann auch die Kinder zusammen groß werden und daraus viele Jahre entstehen. Viele Jahre einer wunderbaren Freundschaft und Schwesternschaft." Kein Wunder, dass Kelly Rowland da noch einen Sprössling ins Spiel bringen möchte!